98 kaçak göçmen kurtarıldı

EDİNİLEN bilgiye göre, Çeşme körfezinde devriye görevi yapan TCSG 30 Sahil Güvenlik botu, 08.00 sıralarında, Karaburun yarımadası Eğri Liman açıklarında iki şişme bot tespit etti. Sahil Güvenlik botundan yapılan uyarılara rağmen kaçmaya çalışan iki şişme bot, ekiplerin müdahalesiyle durduruldu. Botlarda bulunan Suriye, Irak, Eritre ve Angola uyruklu 98 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botuna alınarak Çeşme iskelesine getirildi.
500'er dolar
Aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu göçmenlerin kimlik belirleme çalışmaları yapılırken, sağır ve dilsiz iki Suriyeli göçmenin kimlik tespiti yazı yoluyla yapılabildi. Türkçe bilen bazı kaçak göçmenler, insan kaçakçılarına kişi başı 500'er dolar verdiklerini, daha önceleri kaçmayı başarabilen eş ve akrabalarının yanlarına gidebilmek için kaçmaya çalıştıklarını anlattı. Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri, göçmenlere yiyecek ve içecek dağıtarak insani ihtiyaçlarını karşıladı. Kaçak göçmenlerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edilecekleri öğrenildi.
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