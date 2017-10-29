Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 16°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107884
ALTIN
155.248
DOLAR
3.8021
STERLİN
4.9605
EURO
4.4052
29 Ekim 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
29 Ekim 2017 Yeni Alanya...
29 Ekim 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
29 Ekim 2017 Antalya -...
Google iPhone X ile rekabet için indirim yaptı
Google iPhone X ile rekabet...
banner468

94. yaşında ilk kez ortaya çıktı! İşte Cumhuriyet'in kuruluş belgesi

Cumhuriyet'in şimdiye kadar hiç ortaya çıkmayan kuruluş belgesi, 94 yıl sonra ilk kez ortaya çıktı

94. yaşında ilk kez ortaya çıktı! İşte Cumhuriyet'in kuruluş belgesi

Cumhuriyet'in şimdiye kadar hiç ortaya çıkmayan kuruluş belgesi, 94 yıl sonra ilk kez ortaya çıktı

29 Ekim 2017 Pazar 09:18
94. yaşında ilk kez ortaya çıktı! İşte Cumhuriyet'in kuruluş belgesi
banner404

CUMHURİYET'İN  şimdiye kadar hiç ortaya çıkmayan kuruluş belgesi, 94 yıl sonra ilk kez yayınlandı. Bilgileri Gazete  Habertürk yazarı  Murat Bardakçı köşesinde paylaştı.

Bardakçı'nın Meclis Arşivi'nden ulaştığı belgeler ve o belgelerin hikayesi...

KAYIT ŞİMDİYE KADAR ORTAYA ÇIKMAMIŞTI

Cumhuriyet'in nasıl ilân edildiğini mutlaka okumuş yahut işitmişsinizdir:  Gazi Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları 28 Ekim 1923 akşamı  Çankaya'deki eski köşkte yemektedirler, Paşa "Yarın Cumhuriyet'i ilân edeceğiz" demiş, hemen çalışmaya başlamışlar ve ertesi gün, yani  29 Ekim'de de Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyet ilân edilmiş, Mustafa Kemal Paşa da Reisicumhur seçilmiştir.

Kararın nasıl alındığını, yani ilânın hukukî boyutunun ne şekilde olduğunu hep merak etmiştim. Meclis zabıtlarında gerçi bu konuda bilgiler vardı ama Cumhuriyet'in ilân kararının veriliş biçiminin kaydedildiği zabıtların dışında asıl ilân belgesinin de mevcut olması gerekirdi ve bu kayıt şimdiye kadar ortaya çıkmamıştı.


Meclis'in Anayasa'da  29 Ekim 1923'te yaptığı değişikliklerin yeraldığı ve Meclis kâtiplerinin yazdıkları sayfa. Bu metin Cumhuriyet'in ilânının ilk resmî belgesidir (TBMM Arşivi).

MECLİS ARŞİVİ'NDEN ÇIKTI

İlânın hukukî boyutu benim için seneler boyunca merak konusu olmuştu, mevcudiyetinden emin olduğum belgeyi  Türkiye'nin en önemli arşivlerinde uzun müddet aramış ama netice alamamıştım.

Yakında çıkacak olan bir kitabımda kullanmak maksadıyla bu senenin başında arşivlerde çalışırken talih bu defa yüzüme güldü ve Cumhuriyet'in senelerdir merak ettiğim kuruluş belgesine Meclis Arşivi'nde ulaştım...  Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Daire Başkanlığı Genel Evrak ve Arşivden Sorumlu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Abdülhekim Koçin'e bu çalışmam sırasında yaptığı yardımlardan dolayı müteşekkirim.


Diyanet İşleri Reisliği'nin Cumhuriyet'in ilânını halka duyurmaları için müftülüklere gönderdiği telgraflardan biri (Cumhuriyet Arşivi, 051-0-8-65-35-1).

ANAYASA'DA DEĞİŞİKLİK

Şimdi, Cumhuriyet'in ilânının hukukî tarafını ve belgenin önemini anlatayım:

Cumhuriyet, bir anayasa değişikliği ile, Büyük Millet Meclisi "Kanun-ı Esâsî Encümeni"nin, yani Anayasa Komisyonu'nun 1921 Anayasası'ndaki altı maddenin değişmesi maksadı ile hazırladığı tasarının Meclis'in  29 Ekim 1923 Pazartesi günü yaptığı 43. oturumunda kabul edilmesi suretiyle ilân edildi. Anayasa'nın ilk maddesine "Türkiye'nin yönetim şeklinin 'Cumhuriyet', devletin dininin İslâm, resmî dilinin de Türkçe olduğu" ilâve ediliyordu. Diğer maddeler de Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve  Hükümet hakkındaydı.

Oylamadan sonra hemen reisicumhur seçimine geçildi ve Mustafa Kemal Paşa,Reisicumhur seçildi.

KOMİSYONUN MAZBATASI

Meclis'in  29 Ekim 1923 Pazartesi günü yaptığı 43. oturumunda görüşülüp kabul edilen tasarıyı hazırlayan Anayasa Komisyonu  İzmir  Milletvekili  Yunus Nadi (Abalıoğlu) Bey'in başkanlığında  Gelibolu  Milletvekili Celâl Nuri (İleri),  Dersim  Milletvekili Feridun Fikri (Düşünsel),  Konya  Milletvekili Refik (Koraltan),  İzmit  Milletvekili İbrahim Süreyya (Yiğit),  Muş  Milletvekili İlyas Sami Beyler ile  Antalya  Milletvekili Rasih Hoca (Kaplan)'dan meydana geliyordu.

Celâl Nuri Bey'in Meclis Başkanlığı'na hitaben kaleme aldığı komisyon mazbatası bugünün Türkçesi ile şöyle idi:

"Milletimizi refah ve saadete ulaştırıp tam bir bağımsızlığa kavuşturan ve Allah'ın da takdir ettiği savaşta millî hâkimiyet esası kat'î surette kabul edilmiş ve daima buna riayet edilegelmişti. Bu usulün necib Türk milletine ne büyük muvaffakiyet temin ettiği aşikârdır. Hâkimiyetin kayıtsız-şartsız millete ait olması ve idare usûlünün milletin mukadderatını bizzat ve bilfiil idare etmek esasına dayanması zaten 'Cumhuriyet' demek olduğundan, saltanatı kesin şekilde kaldıran bu kelimenin kullanılıp  Türkiye Devleti'nin şeklinin cumhuriyet hükümeti olması hakkında Teşkilât-ı Esasiye Kanunu'nun özel maddesinin bir fıkra ile açıklığa kavuşturulması hukuk ve uygulama bakımından münasip görülmüştür.

Bir cumhuriyet tesis kılındıktan sonra bu cumhuriyetin temsilcisi olan başkanlık makamının da oluşturulması tabiîdir.

Bundan başka, hükümeti teşkil edecek olan başbakanın cumhurbaşkanı tarafından tayini, sorumluluğun belirlenmesi bakımından zarurî işlerdendir.

Dolayısıyla, hâlen mevcud olan devlet şeklinin tesbiti için Anayasa'nın buna dair bir, üç, sekiz ve dokuzuncu maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilerek açıklığa kavuşturulmuş, devletimizin dininin İslâm, dilinin de Türkçe olduğuna dair özel bir madde ilâve edilmiştir.

Zikredilen maddeleri kanun hâline getirmek üzere Hey'et-i Celîle'ye arz ve teklif ve hemen müzakeresini istirham ederiz".

Bu mazbata doğrultusunda hazırlanan tasarının Meclis'te  29 Ekim akşamı saat sekizde kabul edilip kanunlaşması ile  Türkiye'de Cumhuriyet ilân edilmiş oldu.


Ankara'da, Cumhuriyet'in ilân edildiği ilk Meclis binası.

ANAYASA MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR 6 KANUN

" Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Başkitabeti (Genel Sekreterliği) Kavanîn (Kanunlar) Müdüriyeti" antetli kâğıda yazılmış olan 364 numaralı "Teşkilât- ı Esasiye Kanunu'nun bazı mevaddının tâdiline" yani "Anayasa'nın bazı maddelerinin değiştirilmesine" dair kanun şöyle idi:

"Birinci Madde: Hâkimiyet, bilâ kayd ü şart milletindir. İdare usulü halkın mukadderatını bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına müsteniddir (dayanır).  Türkiye Devleti'nin şekl-i hükümeti Cumhuriyet'tir.

İkinci Madde: Türkiye Devleti'nin dini, din-i İslâm'dır. Resmî lisanı Türkçe'dir.

Üçüncü Madde:  Türkiye Devleti Büyük Millet Meclisi tarafından idare olunur. Meclis,  Hükümet'in inkısam ettiği şuubât-ı idareyi (ayrı ayrı bölümlere ayırdığı idarî işleri) İcra Vekilleri vasıtasıyla idare eder.

Dördüncü Madde:  Türkiye Reisicumhuru,  Türkiye Büyük Millet Meclisi Heyet-i Umumiyesi tarafından ve kendi âzası meyânından bir intihap (seçim) devresi için intihap olunur (seçilir). Vazife-i riyaset (başkanlık görevi), yeni Reisicumhur'un intihabına (seçimine) kadar devam eder. Tekrar intihap olunmak (seçilmek) caizdir.

Beşinci Madde:  Türkiye Reisicumhuru, devletin reisidir. Bu sıfatla lüzum gördükçe Meclis'e ve Heyet-i Vekile'ye riyaset (hükümete başkanlık) eder.

Altıncı Madde: Başvekil, Reisicumhur tarafından ve Meclis âzası meyanından intihap olunur (Meclis üyeleri arasından seçilir). Diğer vekiller Başvekil tarafından yine Meclis âzası arasından intihap olunduktan sonra hey'et-i umumiyesi (hepsi) Reisicumhur tarafından Meclis'in tasvibine arzolunur. Meclis hâl-i içtimada (çalışma döneminde) değil ise keyfiyeti tasvip Meclis'in içtimaına tâlik olunur (toplantısına ertelenir).

Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları, Meclis'in açılışında yapılan duada.

MÜFTÜLER GÖREVLENDİRİLDİ

Meselenin temeli, Meclis'in yeni bir devlet kurmaya değil, mevcut yönetimin ismini koymaya karar vermesi idi...

Cumhuriyet'in ilânı,  Ankara'da 101 pâre top atılarak kutlanırken kararı memleketin dört bir tarafına duyurma işi de müftülüklere verildi. Evkaf ve Şer'iye Vekâleti'nin talimatı ile  Türkiye'deki bütün müftülüklere telgraflar gönderen  Diyanet İşleri Reisliği, müftülerden artık Cumhuriyet ile idare edileceğimizi halka duyurmasını istedi.

Bu sayfada Meclis'in Anayasa'da  29 Ekim 1923'te yaptığı değişikliklerin yeraldığı ve Meclis kâtiplerinin yazdıkları metnin orijinali, yani Cumhuriyet'in ilânının ilk resmî belgesi yeralıyor ve belgeyi bir gazetede 94 sene sonra ilk defa yayınlamakla mutluluk duyuyorum.


1920'de açılan ilk Meclis, bu tahta okul sıralarında çalışmıştı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
HabertürkMustafa Kemal Atatürk29 EkimTürkiyeGüncel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzmir'de ayakta alkışlanacak görüntü!
İzmir'de ayakta alkışlanacak görüntü!
29 Ekim'i kana bulayacaklardı! Başkentte DEAŞ operasyonu: 49 gözaltı
29 Ekim'i kana bulayacaklardı! Başkentte DEAŞ operasyonu: 49 gözaltı
Öğle yemeği zehir oldu! 40'tan fazla işçi hastanede
Öğle yemeği zehir oldu! 40'tan fazla işçi hastanede

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim