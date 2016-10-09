94 bin TL’yi ateşe verip yaktı

EDİNİLEN bilgiye göre, Trabzon’da bir şirkette çalışan H.K., iddiaya göre çalıştığı şirketin kasasından 154 bin TL’yi aldı. Daha sonra Boztepe Mahallesi'nde bulunan inşaat alanına giden H.K, burada paraları yakmaya başladı. Çevredeki vatandaşların müdahale ederek engellediği şahıs sinir krizi geçirdi. H.K. hastaneye kaldırılırken, olay yerinde yapılan incelemede şahsın 154 bin TL’nin 94 bin TL’sini yaktığı tespit edildi. Şirket sahibi R.F.O, H.K'dan şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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