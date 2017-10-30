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93 Harbi'nden kalma patlamamış havan mermisi bulundu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Osmanlı-Rus savaşı döneminden kaldığı tahmin edilen patlamamış havan mermisi bulundu

93 Harbi'nden kalma patlamamış havan mermisi bulundu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Osmanlı-Rus savaşı döneminden kaldığı tahmin edilen patlamamış havan mermisi bulundu

30 Ekim 2017 Pazartesi 19:38
93 Harbi'nden kalma patlamamış havan mermisi bulundu
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ALINAN bilgiye göre, Sarıkamış Kızılçubuk Köyü Dikenli Tabya Şehitlik  mevkisinde Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) kapsamında boru  hattında kazı çalışması yapan ekipler, toprağın yaklaşık 2 metre altında  patlamamış havan mermisi buldu.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, haber verilmesinin ardından olay  yerine gelerek güvenlik önlemi aldı.
 
Ardından olay yerine çağrılan Kars İl Jandarma Komutanlığına bağlı  bomba uzmanı ekipler, incelemenin ardından cumhuriyet savcılığının talimatıyla  havan mermisini güvenli bölgede imha etti.
 
Yaklaşık 30 santimetre uzunluğunda 81 milimetre çapında, üzerinde  herhangi bir yazı bulunmayan patlamamış havan mermisinin 1877-1878 yıllarında  yapılan Osmanlı-Rus savaşı döneminden kaldığı tahmin ediliyor. 
 

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HarbiPatlamamışHavan Mermisi93 HarbiSarıkamış
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