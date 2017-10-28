9 yıl sonra Zap'a çıkarma yapan komandolar, bayrağı dikti

KUZEY Irak'taki Zap bölgesinde PKK'ya yönelik operasyonlarını sürdüren Türk askeri, teröristlerin sızdığı nokta olan Kokozer Dağı'na Türk bayrağı dikti.

9 YIL SONRA İLK KEZ ZAP'A OPERASYON BAŞLATILDI

Güneş Operasyonu'ndan 9 yıl sonra ilk kez Kuzey Irak'taki Zap bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatan Türk Silahlı Kuvvetleri, 16 Ekim'den bu yana önemli operasyonlara imza attı.

KOKOZER DAĞI MEHMETÇİĞİN HAKİMİYETİNDE

Çok sayıda örgüt elemanını etkisiz hale getiren komandolar, teröristlerin sızma yaptığı nokta olan Kokozer Dağı'nda hakimiyet sağladı.

ABDULLAH AĞAR PAYLAŞTI

Güvenlik ve Terör Uzmanı Abdullah Ağar, Kokozer Dağı'na Türk bayrağı diken askerlerin fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.

ADINI ONBAŞININ KIZINDAN ALMIŞTI

Güneş Harekâtı, 21 Şubat 2008 tarihinde başlatıldı. Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki 3'üncü Sınır Jandarma Taktik Alay Komutanlığı'nda konuşlandırılan 40 km menzilli 105 ve 203 mm çaplarındaki obüslerle yapılan topçu ateşiyle başlayan harekatta komandolar sınırı geçti. Sınırdan 30 km uzaklıktaki Zap, 15 km uzaklıktaki Hakurk ve 10 km uzaklıktaki Avaşin kampları hedef alındı. Harekatta PKK'nın bu bölgelerdeki lojistik destekleri imha edildi. Operasyona savaş uçakları ve helikopterler de destek verdi. Operasyon sürecinde 240 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Harekata ismini ise 8 Ekim 2007'de Şırnak'ın Gabar Dağı mevkiinde gerçekleşen terör eyleminde şehit olan Şanlıurfalı Piyade Onbaşı Kasım Aksoy'un 3 yaşındaki kızı Güneş'in adı verilmişti.