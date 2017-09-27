9 yaşındaki Ömer, okul yolunda minibüs altında can verdi

CUMHURİYET İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Ömer Kurkmaz , sabah okula giderken, Kışla Mahallesi Lozan Caddesi 'nde manevra yapan sürücüsünün kimliği açıklanmayan 47 M 0289 plakalı minibüsün altında kaldı. Ezilen çocuk, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü tarafından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürülen Kurkmaz'ın cesedi otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Polis, minibüs şoförünü gözaltına alırken, Nusaybin Devlet Hastanesine gelen Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin görevlilerden bilgi aldı.

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