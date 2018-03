9 yaşında tecavüze uğrayan çocuğun sözleri yürekleri dağladı

AĞRI'DA yatılı kursta kalan 9 yaşındaki U.P. adlı erkek öğrenci, Kuran hocası olan 17 yaşındaki Y.K.'nin tecavüzüne uğradı.



"BOYNUMU ÖPÜYOR, BENİ SOYUYORDU"



Mağdur U.P.'nin yetim kaldığı için bu yurda verildiği ortaya çıktı. U.P., bir yıldır Y.K. ile kursta kaldığını belirterek, "Y. abim bize yurtta Kuran öğretiyor. Beni odasına götürüp kapıyı üzerimize kilitliyordu. Yatakta dövüş filmi izliyorduk" dedi. Y.K.'nin kendisini dövdüğünü, kimse görmesin diye kapıyı kilitleyip yanağından ısırdığını anlatan U.P., "Boynumu öpüyordu. Beni soyuyor, dövüyordu" dedi.



ODANIN KAPISINI KİLİTLEYİP TECAVÜZ ETTİ



U.P., geçen yıl Kurban Bayramı öncesi Y.K.'nin odanın kapısını kilitlediğini ve kendisine tecavüz ettiğini söyledi. Y.K.'nin dövmesinden korktuğu için sesini çıkarmadığını kaydeden U.P., "Beni, 'Kimseye söyleme' diye tehdit etti. Herkes yüzümdeki morlukları sordu. Y. abi beni tehdit ettiği için söyleyemedim. 'Düştüm' dedim" diye konuştu.



"GİDECEK YERİM YOKTU"



Kurban Bayramı'nda kursun boşalmasından yararlanan Y.K.'nin kendisine bir daha tecavüz ettiğini belirten U.P. "Bayramda gidecek yerim olmadığı için yurtta kaldım. Y. abi de kalmıştı. Yalnız kaldığımız için böyle yaptı" dedi.



İddiaları reddeden ve kendisine iftira atıldığını savunan Y.K. cezaevine gönderildi.



25 YIL HAPİSLE DAVA AÇILDI



KURAN kursu hocası Y.K.'ye "çocuğun nitelikli cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve yaralama" suçlarından ötürü 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle Ağrı Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Bu arada, yurtta görevli kişiler hakkında da "suçu bildirmeme" suçundan soruşturma yürütülüyor. Avukat Mehmet Mağal, U.P.'nin vücudundaki morlukları gördüğü halde harekete geçmeyen kurs yetkililerinin de yargılanması gerektiğini söyledi.