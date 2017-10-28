9 kiloluk uyuşturucu bohçasını ‘Atak’ yakalattı

EDİNİLEN bilgiye göre, Erzurum’dan yola çıkıp Sakarya’ya doğru gitmekte olan minibüsü Taşova civarında durduran Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri evrak kontrolü yaparken o sırada aracın içine giren narkotik dedektör köpeği ‘Atak’ ise eşyalar arasında aramaya başladı. ‘Atak’ın üzerinde beklediği bohçayı açan ekipler 9 kilonun üstünde kubar esrar tespit etti.
Gözaltına alınarak ifadelerinin ardından savcılığa sevk olan sürücü S.A. ile yanındaki R.K, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
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