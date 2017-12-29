Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
30 Aralık 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
30 Aralık 2017 Antalya -...
Alanya'nın 2018 yılbaşı rehberi! Alanya'da yeni yıl nerede kutlanır?
Alanya'nın 2018 yılbaşı rehberi!
Yılbaşında neden kırmızı iç çamaşırı giyilir?
Yılbaşında neden kırmızı iç çamaşırı...
Apple özür diledi! 50 dolar indirim yaptı
Apple özür diledi! 50 dolar...

9 aylık bebek leğende boğuldu

Adana'da annesi evde temizlik yaparken banyodaki içi su dolu leğene giren 9 aylık bebek boğularak hayatını kaybetti

9 aylık bebek leğende boğuldu

Adana'da annesi evde temizlik yaparken banyodaki içi su dolu leğene giren 9 aylık bebek boğularak hayatını kaybetti

29 Aralık 2017 Cuma 17:48
9 aylık bebek leğende boğuldu
banner404

OLAY, Seyhan ilçesi, Narlıca Mahallesi'nde 56021 Sokaktaki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Vefa Muhammed evde temizlik yaptığı sırada 9 aylık bebeği Sündüs, emekleyerek banyodaki içi su dolu leğene girdi. Bir süre sonra banyoya giden Vefa Mustafa, leğenin içinde kızının hareketsiz olarak yattığını gördü.
Paniğe kapılan baba Muhammed ile Anne Vefa Mustafa, romörklü elektrikli bisikletleriyle bebeği mahalle yakınlarındaki bir tıp merkezine götürdü.

Bebeğe müdahale eden sağlık ekipleri bebeğin hayatını kaybettiğini tespit etti.
Olayı haber alan yakınları da tıp merkezine akın etti. Gözyaşlarına boğulan aile güçlükle ayakta durabildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken minik bebeğin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
AdanaBebekVefa Muhammed
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Servet değerinde kaçak telefon ele geçirildi
Servet değerinde kaçak telefon ele geçirildi
Kaçak kazı operasyonu: 5 gözaltı
Kaçak kazı operasyonu: 5 gözaltı
3 bin 291 litre kaçak içki ele geçirildi
3 bin 291 litre kaçak içki ele geçirildi

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim