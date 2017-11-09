84 Saka kuşuna 5 bin 96 TL ceza

TEKİRDAĞ Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğüne bağlı Av Koruma ve Kontrol ekipleri, gelen bir ihbar üzerine Süleymanpaşa ilçesinde bir operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda kafesle Saka kuşu avlayan M.M, İ.A, ve M.C yakalandı. Operasyonda 84 Saka kuşu kurtarılırken av malzemelerine el konuldu.
Yakalanan şüphelilere 5 bin 96 TL para cezası kesilirken, kurtarılan 84 Saka kuş veteriner kontrolünün ardından doğaya bırakıldı.
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