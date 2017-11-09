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84 Saka kuşuna 5 bin 96 TL ceza

Tekirdağ’da nesli tükenme tehlikesi sebebiyle koruma altında olan saka kuşlarını avlarken yakalanan 3 kişiye 5 bin 96 TL para cezası kesildi

84 Saka kuşuna 5 bin 96 TL ceza

Tekirdağ’da nesli tükenme tehlikesi sebebiyle koruma altında olan saka kuşlarını avlarken yakalanan 3 kişiye 5 bin 96 TL para cezası kesildi

09 Kasım 2017 Perşembe 13:43
84 Saka kuşuna 5 bin 96 TL ceza
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TEKİRDAĞ Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğüne bağlı Av Koruma ve Kontrol ekipleri, gelen bir ihbar üzerine Süleymanpaşa ilçesinde bir operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda kafesle Saka kuşu avlayan M.M, İ.A, ve M.C yakalandı. Operasyonda 84 Saka kuşu kurtarılırken av malzemelerine el konuldu.
Yakalanan şüphelilere 5 bin 96 TL para cezası kesilirken, kurtarılan 84 Saka kuş veteriner kontrolünün ardından doğaya bırakıldı. 

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Anahtar Kelimeler:
TekirdağSaka KuşuCeza
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