83 yaşındaki kadın mikser altında kaldı

EDİNİLEN bilgiye göre, Çınarcık ilçesinden il merkezine giden minibüse binen 83 yaşındaki Nezaket Dedeoğlu, Yalova-Termal yolu Çınarcık sapağında minibüsten inerek yolun karşı tarafına geçmek istedi. O esnada Çınarcık istikametinden gelen Basri E. (45) idaresindeki 34 DE 3497 plakalı beton mikseri, kadını fark edemeyerek çarptı. Mikserin tekerlekleri altında kalan kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrasında yol bir süre trafiğe kapatılırken, kadının cesedi otopsi yapılmak üzere Yalova Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Araç sürücüsü ise gözaltına alındı.
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