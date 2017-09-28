82 yaşındaki adam 'cani' çıktı

ADIYAMAN'DA 5 ay önce tarlada başına vurularak öldürülen Mustafa Kirazkırmızı ile 27 yıl önce aynı şekilde katledilen ağabeyi Durmuş Kirazkırmızı'nın katilinin amcaları çıkması aileyi şoke etti. Kurbanlardan Mustafa Kirazkırmızı'nın oğlu Fatih Kirazkırmızı "Acımız büyük ama katilin ortaya çıkması acımızı hafifletti. Yıllardır bu caniyle yan yana yaşamışız" diye konuştu.



Sabah'ın haberine göre; Eşi Kezban Kirazkırmızı ise "Dış görüntüsünde karıncayı bile incitmez biriydi" dedi. 82 yaşındaki katil Cuma Kirazkırmızı'nın kardeşi ise "Oğullarımın canını alan insan benim kardeşim olmaz" diyerek gözyaşı döktü. Çifte cinayet adıyaman Emniyet Müdürü Metin Alper'in kurduğu 6 kişilik özel ekibin dikkatiyle çözüldü. Cuma Kirazkırmızı cinayetle ilgisinin olmadığını öne sürdü. Ancak ayakkabısındaki kan lekesinin Mustafa Kirazkırmızı'ya ait olduğu belirlendi. Bunun üzerine "Aramızda tarla meselesi vardı, bir cahillik ettim" itirafında buluna 82 yaşındaki amca, tutuklandı.

