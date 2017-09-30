81 ilde 'Bandrol 4 Operasyonu'

EGM'DEN yapılan açıklamaya göre, Güvenlik Dairesi Başkanlığı koordinesinde fikri mülkiyet haklarının korunması kapsamında korsan yayıncılığın önlenmesine yönelik 08.00-18.30 saatlerinde 499 ekip ve bin 455 personelin katılımıyla 81 ilde operasyon düzenlendi.
Operasyonda 2 bin 164 iş yeri denetlendi, 2 bin 959 kişi sorgulandı, 137 kişi hakkında yasal işlem yapıldı ve aranan bir kişi yakalandı.
Ayrıca, 45 bin 613 bandrolsüz ve usulsüz bandrollü kitap, 39 bin 255 bandrolsüz CD, VCD, DVD, 202 bin 387 kapak ve kartonet, 12 bin 89'u da diğer materyaller olmak üzere 299 bin 344 korsan materyal ele geçirildi.
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