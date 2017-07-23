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81 ilde aynı anda başladı

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde, 81 ilde 7 bin 968 personelin katılımıyla 4 bin 381 parkta "Türkiye Huzurlu Parklar" uygulaması başlatıldı

81 ilde aynı anda başladı

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde, 81 ilde 7 bin 968 personelin katılımıyla 4 bin 381 parkta "Türkiye Huzurlu Parklar" uygulaması başlatıldı

23 Temmuz 2017 Pazar 20:23
81 ilde aynı anda başladı
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PARKLARDA vatandaşların huzurunun sağlanması amacıyla Türkiye genelinde "Huzurlu Parklar" uygulaması hayata geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde, 81 ilde 4 bin 381 parkta gerçekleştirilen denetimlere, 2 bin 471 ekipteki 7 bin 968 personel ile 39 detektör köpek katıldı.

Denetimler sırasında şüpheli görülen kişiler kimlik kontrolünden geçirilerek, üst aramaları yapıldı. Denetimlerin saat 20.00'ye kadar sürmesi planlandı. 

MOBİL PARK POLİSLERİ DEVREDE

Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde 30 Büyükşehirde 5 Haziran'da Mobil Park Polisleri uygulaması faaliyete geçirildi. Proje kapsamında 148 ekipte 439 polis memuru ve 147 zabıta memuru görevlendirildi. 

Büyükşehir Belediyesi bulunan 30 ilde görev yapan park polislerinin zaman içerisinde 51 ilde daha faaliyete geçeceği kaydedildi.

Denetimler kapsamında şu ana kadar 1 kapkaç, 4 oto hırsızlığı, 5 yankesicilik, 2 yaralama, 4 darp, 8 uyuşturucu madde kullanımı ve satışı olayına anında müdahale edilerek 20, 104 sahte para ve sahte evrak olayına karışan 105, 14 ayrı suçtan aranan 6 ve yapılan kimlik sorgulamaları sonucu 228'i aranan şahıs olmak üzere toplam 443 şüpheli gözaltına alındı. 

Kontrollerde 316 araç sorgulamasında ise aranan 2 otomobil tespit edilirken, 5 adet ruhsatsız silah, 3 adet kurusıkı tabanca ile çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. 

Ayrıca dilencilik yaptığı tespit edilen 205 kişiye de 23 bin 128 lira para cezası uygulandı. 

Yetkililer, uygulamayı vatandaşların olumlu karşıladığını belirterek, proje sayesinde hem vatandaşların huzur içinde parkları kullanabileceğini hem de belediye zabıtası görevlileri aracılığı ile parklarda meydana gelen hasar, eksiklik ya da aksaklıkların en kısa zamanda tamir edilmesinin mümkün olabileceğini kaydetti.

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Son Güncelleme: 23.07.2017 20:25
Anahtar Kelimeler:
Emniyet Genel MüdürlüğüAsayiş Dairesi BaşkanlığıTürkiye
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