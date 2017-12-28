81 gün sonra mutlu son! ABD ile vize krizi çözüldü

ABD'NİN Ankara Büyükelçiliğinden vize kriziyle ilgili beklenen açıklama geldi. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Türk vatandaşlarına uyguladığı randevu kısıtlamasını kaldırdı. Böylece ABD ile yaşanan vize krizi, 81 gün sonra çözülmüş oldu.

"ÜST DÜZEYDE ALINAN GÜVENCE ÜZERİNE VİZE İŞLEMLERİ YENİDEN BAŞLADI"

ABD'nin Türkiye Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, ABD'nin Türkiye misyonunda görev alan çalışanlara yönelik başka bir soruşturma bulunmadığına dair Türk Hükümetinden alınan üst düzey güvence üzerine vize işlemlerinin kısıtlı olarak yeniden başladığı duyuruldu.

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Randevu kısıtlamasını kaldıran ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Twitter adresinden açıklama yaptı. ABD Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"TÜRKİYE VERDİĞİ GÜVENCEYE BAĞLI KALDI"

"Ekim ayından bu yana Türk hükümeti, Türkiye misyonumuzdaki yerel çalışanlara yönelik başka bir soruşturma bulunmadığı, Büyükelçilik ve Konsolosluklarımızdaki yerel çalışanlarımızın, Türk yetkililerle iletişim de dahil olmak üzere resmi görevlerini yerine getirdikleri için gözaltına alınmayacağı veya tutuklanmayacağına dair üst düzeyde sağladığı güvenceye bağlı kalmıştır. Ayrıca Türk hükümeti ileride yerel çalışanlarımızdan birini gözaltına almak ya da tutuklamak istediğinde, Türk makamlarının Amerikan hükümetini önceden bilgilendireceğini de kaydetmiştir.

"GÜVENLİK DURUMU VİZE HİZMETLERİNİ YENİDEN BAŞLATACAK DÜZEYDE"

Söz konusu güvencelere karşı gösterilen bağlılığa istinaden, ABD Dışişleri Bakanlığı, güvenlik durumunun, Türkiye'de vize hizmetlerinin yeniden tamamen başlatılmasına yetecek düzeyde iyileştiğine inanmaktadır. Tutuklu yerel misyon çalışanlarımıza yönelik mevcut iddialara ilişkin ciddi kaygılarımız sürmektedir. Aynı şekilde, OHAL altında tutuklanan Amerikan vatandaşlarının davalarına ilişkin kaygılarımız da devam etmektedir. ABD yetkilileri, bu davaların tatmin edici bir şekilde çözüme ulaştırılması için Türk muhataplarıyla görüşmelerini sürdürecektir."

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklama.

BAŞVURULAR SÜRESİZ OLARAK ASKIYA ALINMIŞTI

ABD, Türkiye'deki konsolosluk çalışanı Metin Topuz'un tutuklanmasının ardından 8 Ekim'de Türkiye'den yapılan vize başvurularını süresiz olarak askıya almıştı. Türkiye de bu karara aynı şekilde karşılık vererek ABD'ye yönelik vize işlemlerinin askıya alındığını duyurmuştu.

ABD, EN ERKEN 2019 OCAK'I İŞARET ETMİŞTİ

Yumuşama sinyali olarak yorumlanan açıklamaların ardından ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, Türkiye vatandaşlarının vize işlemi randevuları için en erken tarihin 2019 yılının Ocak ayı olduğunu açıklamıştı.