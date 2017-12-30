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80 yaşındaki yaşlı adam evinde ölü bulundu

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde uzun süredir haber alınamayan 80 yaşındaki bir adam polis tarafından evinde ölü bulundu

80 yaşındaki yaşlı adam evinde ölü bulundu

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde uzun süredir haber alınamayan 80 yaşındaki bir adam polis tarafından evinde ölü bulundu

30 Aralık 2017 Cumartesi 17:00
80 yaşındaki yaşlı adam evinde ölü bulundu
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EDİNİLEN bilgilere göre, olay, Ece Mahallesindeki 5 katlı bir apartmanın en üst katında meydana geldi. Evinde yalnız yaşayan 80 yaşındaki Ahmet Ş., isimli adamdan uzun süre haber alamayan ve kendisini göremeyen komşuları durumdan şüphelenerek olayı polise bildirdi. Sağlık ekipleri ile olay yerine giden polis ekipleri evin banyosunda yaşlı adamın cesedi ile karşılaştı. Yapılan ilk belirlemelere göre Ahmet Ş.’nin geçirdiği kalp krizi sonrası ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, talihsiz adamın cenazesi daha sonra otopsi yapılmak üzere Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi. 

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Anahtar Kelimeler:
AfyonkarahisarSandıklıEce Mahallesi
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