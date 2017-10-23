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80 yaşındaki adam ölmeden önce kendi mevlidini okuttu

Muğla’nın Yatağan ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Sezai Uygur, ölmeden önce kendi mevlidini okuttu

80 yaşındaki adam ölmeden önce kendi mevlidini okuttu

Muğla’nın Yatağan ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Sezai Uygur, ölmeden önce kendi mevlidini okuttu

23 Ekim 2017 Pazartesi 18:16
80 yaşındaki adam ölmeden önce kendi mevlidini okuttu
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YATAĞAN ilçesi Bozüyük Mahallesi’nde ilginç bir olay gerçekleşti. 80 yaşındaki Sazai Uygur, bir kişinin ölümünden 52 gün sonra okunan “52 mevlidini” yaşarken okutmak istedi. Uygur’un davetiyle yemekli mevlide iştirak eden yakınları ve sevenleri şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yaşarken sevenleriyle birlikte “52 mevlidini” iştirak etmek istediğini ve mevlidi gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Uygur, “Ölmeden önce yaşarken 52 mevlidimi yapmak istedim. Sevenlerimle kendi hayrıma yapılan 52 mevlidinde buluştum. Mevlid hayrıma kırmayıp gelen tüm sevenlerime teşekkür ederim” dedi. Duyan birçok kişi tarafından ilginç karşılanan Uygur’un 52 mevlidine, Milas’tan da birçok seveni katılım gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
MuğlaYatağanSezai Uygur
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