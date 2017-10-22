'8 terörist etkisiz hale getirildi'

TSK, Hakkari ve Van'da, üs bölgelerine silahlı saldırı için hareket halinde oldukları keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı teröristlere yönelik düzenlenen hava harekatında, Hakkari Şemdinli'de 5 ve Van Başkale'de 3 olmak üzere toplam 8 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.