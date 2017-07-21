8 kadın öğretmen tutuklandı

DENİZLİ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Acıpayam Jandarma Karakolu ekipleri tarafından ortaklaşa düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 22 kadın öğretmenin gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A., R.T., K.A.K., İ.S., T.B., K.A., H.A. ve Ş.A. örgüt üyesi olmaktan tutuklanırken, 7 kadın öğretmen adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 7 kadın öğretmenin de sorgularının devam ettiği öğrenildi.