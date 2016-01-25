8 büyükbaş hayvan yangında telef oldu

EDİNİLEN bilgiye göre, Daday ilçesine bağlı Selalmaz Köşeler köyünde hayvan alın satımı yapan Halil Kuruhaliloğlu’na ait samanlıkla ve kurulukta yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü. Yangını fark eden Halil Kuruhaliloğlu, Daday Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nü arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın söndürme çalışmalarına,Azdavay Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ve Daday Orman İşlet Müdürlüğü arazözleri de destek verdi. Kontrol altına alınan yangında, ahırdaki 8 büyükbaş hayvan telef oldu. Zararın yaklaşık 100 bin TL olduğu belirtildi.