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8 bin 500 liralık Milli Piyango bileti çaldı

Bodrum’da yılbaşı bileti satan Müttet Aydınalp’in tezgahından 8 bin 500 liralık bilet çalan zanlı yakalandı. Adliyeye getirilen zanlı dizi çekimi nedeniyle protokol kapısından adliyeye girdi

8 bin 500 liralık Milli Piyango bileti çaldı

Bodrum’da yılbaşı bileti satan Müttet Aydınalp’in tezgahından 8 bin 500 liralık bilet çalan zanlı yakalandı. Adliyeye getirilen zanlı dizi çekimi nedeniyle protokol kapısından adliyeye girdi

18 Aralık 2016 Pazar 17:12
8 bin 500 liralık Milli Piyango bileti çaldı
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BODRUM Merkezi Cevat Şakir Caddesi üzerinde milli piyango bileti satan vatandaşın bir anlık dalgınlığını fırsat bilen hırsız tezgahta bulunan ve 8 bin 500 lira değerindeki bir koçanı çalarak uzaklaştı. Olayı haber alan Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro ekipleri çevredeki güvenlik kameralarından zanlının kimliğini tespit etti. Olaydan 5 gün sonra Aydın’da bir pansiyonda olduğu belirlenen zanlı polis ekiplerince yakalanarak Bodrum’a getirildi. Zanlının üzerinden çalınan biletlerin bir bölümü ile yaklaşık 3 bin lira para çıktı.
Olay hakkında açıklamada bulunan Asayiş Büro Amiri Başkomiser Vasfi Öztüzün şunları söyledi: “Şahsa tespit ettikten sonra daha önceden bu şekilde kayıtları olduğunu da öğrenmiş olduğumuz için çevre illere haber verdik. Aydın ilinde şahsın bir pansiyonda konakladığını öğrenince Aydın Emniyet Müdürlüğü görevlileri ile irtibata geçip şahsı orada yakalattırdık. Üzerinden, mağdur-müşteki arkadaşımıza ait biletlerin yarısına yakınını bulduk. Geri kalan kısmını sattığını iddia etti”dedi. 
Asayiş Büro ekipleri tarafından işlemleri tamamlanan ve daha önceden de Sivas’ta piyango bileti çaldığı kayıtlarda yer alan zanlı F.Ş. adliyeye sevk edildi. 
Mağdur bilet satıcısı Müttet Aydınalp, maruz kaldığı hırsızlık olayından dolayı çok sıkıntı yaşadığını dile getirerek şunları söyledi: “Türk Emniyet Teşkilatına çok çok içten teşekkür ediyorum bu duyarlılıktan ötürü. 5 günden beri bu olayın peşindelerdi. Bende 5 günden beri yemek yiyemiyordum, uyku uyuyamıyordum. Çünkü biletlerimi toptan almıştım, veresiye almıştım sermayem olmadığı için. Biletleri satıp parasını öyle ödüyordum arkadaşlara. Bu yüzden sabaha kadar düşünmekten yemek yiyemedim, uyku uyuyamadım. Maalesef biz 11 ay boyunca bu yılbaşı biletlerini satmak için bekliyoruz 3-5 kuruş para kazanmak için ama işte emek hırsızları onlarda bizi bekliyor. “ 
Öte yandan adliyeye çekim yapan Bodrum Masalı dizisinin çekimleri nedeniyle zanlı protokol girişinden adliyeye getirildi.  
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Milli Piyango BiletiBodrumMüttet AydınalpCevat Şakir Caddesi
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