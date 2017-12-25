8 araç birbirine girdi

KAZA, geçtiğimiz günlerde Atatürk Bulvarı üzerinde Osmangazi Üniversitesi ışıklarında meydana geldi. Sabah saatlerinde yağışın da etkisiyle ışıklarda duramayan 8 araç, zincirleme kazaya neden oldu. 8 aracın arasına bir de halk otobüsü karışırken, ilk belirlemelere göre kaza ufak tefek sıyrıklarla atlatıldı. Kaza sonrası bir süre alternatif yollardan sağlanan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü