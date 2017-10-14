783 Amerikalı vize krizi sonrası Türkiye'de

VİZE krizinin ardından iki ayrı yolcu gemisiyle Türkiye’ye ilk gelen 783 Amerikalı turistin, pasaportla değil kendilerine transit geçiş imkanı sağlayan ‘landing kartı’ kullanmaları nedeniyle vize uygulamasına takılmadıkları bildirildi. Kuşadası Limanı'na yaşayan Azamara Journey ile 355 ve Celestal Olimpia'da ise 428 Amerikalı turist, iki ülke arasında yaşanan vize krizine takılmadan Türkiye’ye giriş yapmıştı. Kruvaziyer gemileriyle seyahate çıkan turistlere, 2006'da yayınlanan genelgeye göre; 'karaya çıkış kartı (landing kart) ile günübirlik giriş-çıkış yapan transit yolcular' kategorisinde işlem yapıldığı öğrenildi.

Türkiye'ye günübirlik ve kısa süreli giriş çıkış yaptıkları için pasaport veya vize istenmeyen Amerikalı turistlerin, bu nedenle hiçbir engelle karşılaşmadıkları kaydedildi. Sadece pasaportla ülkeye gelen Amerikalılara vize sorgulaması yapılabileceği, transit yolcuların ise Türkiye’ye pasaportla değil, verilen kartla giriş yaptıkları için vize istenmediği bildirildi. Kruvaziyerler veya Yunan adalarına çalışan gemilerle Türkiye’ye kalmak üzere veya pasaportla gelen Amerikalılara vize sorulabileceği ancak Kuşadası Limanı için şu ana kadar böyle bir talep gelmediği ifade edildi.