78 yaşında barfiks çekerken başına gelmeyen kalmadı

BEYŞEHİR İlçesi'nde oturan Mustafa Özgen, bel fıtığı ağrılarını azaltmak için barfiks çekmek üzere evinin arka bahçesinde bulunan kiraz ağacının yanına gitti. Özgen, zaman zaman yaptığı gibi ağacın dalına tutunarak barfiks çekip, belindeki kasılmayı gidermek istedi. Mustafa Özgen, elleriyle tutunduğu dalın kırılması sonucu düşerek baygınlık geçirdi. Yakınları tarafından bulunan Özgen, çağrılan ambulansla Konya Özel Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan kontrolde, Mustafa Özgen'in sol dizinde kırıklar oluştuğu belirlendi ve ameliyat edildi.

Ameliyatla yeniden eski sağlığına kavuşan Özgen, olay günü kahvaltı yaptıktan sonra ağaç dalına tutunup barfiks çekmek istediğini belirtti. Mustafa Özgen, şunları söyledi: ''Bel fıtığım nedeniyle, belimi gevşetmek için oradaki dala tutundum. Normalde ayaklarımı yerden kesmezdim. Ayaklarımı yerden kesince birden kendimi yerde buldum. Kendimden geçmişim, ayağım dönmüş ve kırılmış. Tedavimi oldum. Şimdi kendimi çok daha iyi hissediyorum."



