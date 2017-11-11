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78 yaşında barfiks çekerken başına gelmeyen kalmadı

Konya'da 78 yaşındaki Mustafa Özgen, bel fıtığı ağrılarını azaltmak için ağaç dalına tutunup barfiks çekerken, dal kırıldı. Düşüp bayılan ve sol dizindeki kemiklerde kırıklar oluşan Özgen, hastanede yapılan ameliyatla, yeniden eski sağlığına kavuştu

78 yaşında barfiks çekerken başına gelmeyen kalmadı

Konya'da 78 yaşındaki Mustafa Özgen, bel fıtığı ağrılarını azaltmak için ağaç dalına tutunup barfiks çekerken, dal kırıldı. Düşüp bayılan ve sol dizindeki kemiklerde kırıklar oluşan Özgen, hastanede yapılan ameliyatla, yeniden eski sağlığına kavuştu

11 Kasım 2017 Cumartesi 11:54
78 yaşında barfiks çekerken başına gelmeyen kalmadı
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BEYŞEHİR İlçesi'nde oturan Mustafa Özgen, bel fıtığı ağrılarını azaltmak için barfiks çekmek üzere evinin arka bahçesinde bulunan kiraz ağacının yanına gitti. Özgen, zaman zaman yaptığı gibi ağacın dalına tutunarak barfiks çekip, belindeki kasılmayı gidermek istedi. Mustafa Özgen, elleriyle tutunduğu dalın kırılması sonucu düşerek baygınlık geçirdi. Yakınları tarafından bulunan Özgen, çağrılan ambulansla Konya Özel Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan kontrolde, Mustafa Özgen'in sol dizinde kırıklar oluştuğu belirlendi ve ameliyat edildi.

Ameliyatla yeniden eski sağlığına kavuşan Özgen, olay günü kahvaltı yaptıktan sonra ağaç dalına tutunup barfiks çekmek istediğini belirtti. Mustafa Özgen, şunları söyledi: ''Bel fıtığım nedeniyle, belimi gevşetmek için oradaki dala tutundum. Normalde ayaklarımı yerden kesmezdim. Ayaklarımı yerden kesince birden kendimi yerde buldum. Kendimden geçmişim, ayağım dönmüş ve kırılmış. Tedavimi oldum. Şimdi kendimi çok daha iyi hissediyorum." 


 

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Anahtar Kelimeler:
Barfiks çekmeHastane
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