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7 yıl sonra köye su geldi, İnsaf teyze dayaktan kurtuldu!

Adana'da 7 yıldır susuzluk çeken köyde yıllar sonra suya kavuşmanın sevincini yaşayan İnsaf teyze, ''Suyu dökünce kocalarımızdan dayak yiyorduk. Artık kurtulduk'' dedi

7 yıl sonra köye su geldi, İnsaf teyze dayaktan kurtuldu!

Adana'da 7 yıldır susuzluk çeken köyde yıllar sonra suya kavuşmanın sevincini yaşayan İnsaf teyze, ''Suyu dökünce kocalarımızdan dayak yiyorduk. Artık kurtulduk'' dedi

27 Ekim 2017 Cuma 12:47
7 yıl sonra köye su geldi, İnsaf teyze dayaktan kurtuldu!
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ADANA'NIN Tufanbeyli ilçesine bağlı Fatmakuyu Mahallesi'ne 7 yıl sonunda su geldi. Suyun geldiğine sevinen İnsaf Üler, "Eşeklerle taşıdığımız bidon düşüp patlayınca kocalarımız bizi dövüyordu. Artık dayaktan kurtulduk" diyerek bidonlara tekme atıp sevincini gösterdi.

7 YILDIR SUSUZ YAŞIYORLARDI

Adana merkeze 250 kilometre uzaklıktaki Fatmakuyu Mahallesi'nde bazı sorunlar nedeniyle evlerde ve kuyuda 7 yıldır su yoktu.  Adana Büyükşehir Belediye Başkanı  Hüseyin Sözlü'nün talimatı ve ASKİ'nin çalışmaları sonucu mahalleye su geldi.

''EŞİM BENİ ÇOK DÖVDÜ SU DÖKÜLÜYOR DİYE''

7 yıldır bidonla başka mahallelerden su taşıdığını söyleyen ve bidonlar patlayınca eşinden dayak yediğini anlatan İnsaf Üler, "Dışarıdan su getiriyorduk. Adamlarla dövüşüyorduk. Bidon patlıyordu sular dökülüyordu münakaşalar çoktu. Sonra bize Allah razı olsun bize su getirdiler. Bizi susuzluktan kurtardılar herkese teşekkür ediyorum. Mallar, inekler susuz kalıyorduk. Perişanlık, çok çektik. Hepsinden önce dayaktan kurtulduk. Eşim beni çok dövdü su dökülüyor diye. Kuyudan önce su çekiyorduk omuzlarımız simsiyah oluyordu. Araba kiralıyorduk gidip başka yerlerden su getiriyorduk. Kışın ise kar eritiyorduk. Herifle çok dövüştük" diye konuştu.

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TufanbeyliAdana3. Sayfa
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