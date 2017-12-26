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7 yaşındaki çocuk son anda kurtarıldı

Ataşehir'de bir gecekonduda çıkan yangında mahsur kalan 7 yaşındaki çocuk son anda kurtarılarak hastaneye kaldırtıldı

7 yaşındaki çocuk son anda kurtarıldı

Ataşehir'de bir gecekonduda çıkan yangında mahsur kalan 7 yaşındaki çocuk son anda kurtarılarak hastaneye kaldırtıldı

26 Aralık 2017 Salı 18:50
7 yaşındaki çocuk son anda kurtarıldı
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ATAŞEHİR İnönü Mahallesi Bayır Sokak içerisinde bir gecekonduda yangın çıktı. Sobadan çıktığı sanılan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri 7 yaşındaki Emir Soysuzlar'ı gecekondudan son anda çıkardı. 7 yaşındaki çocuğun çiçekçilik yapan anne ve babası tarafından evde yalnız bırakıldığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan çocuğun tedavisi devam ediyor.
Yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. 
Fotoğraflar ortaya çıktı
Ataşehir'de bir gecekonduda çıkan yangında mahsur kalan 7 yaşındaki çocuğun kurtarılma anına ait fotoğraflar ortaya çıktı.
Ataşehir'de bir gecekonduda çıkan yangında mahsur kalan 7 yaşındaki Emir Soysuzlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Küçük çocuğun kurtarıldığı anlara ait fotoğraflar ortaya çıktı. Fotoğraflarda küçük çocuğun baygın olduğu görüldü. İtfaiye erinin kucağında evden çıkarılan çocuğun hali yürekleri burktu. 

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