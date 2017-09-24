7 terörist etkisiz hale getirildi

ELAZIĞ'IN Karakoçan ilçesi kırsalında tün, terör örgütü PKK'ya yönelik gece yarısı Elazığ'ın Karakoçan ilçesi Bulgurcuk köyü ile Bingöl Kuruca ve kırsalı arasında Jandarma komando, özel hareket timleri ve silahlı İHA eşliğinde eş zamanlı operasyon başlatılmış, operasyon sabaha kadar sürmüştü. Operasyonun ilk kısmında silahlı İHA ile 4, jandarma timleri tarafından ise 2 terörist öldürülmüş, 1 terörist de sağ yakalanmıştı.



Terör örgütü PKK militanlarının Tunceli kırsalındaki yoğun operasyonlardan dolayı sıkıştığı, bu yüzden Elazığ, Bingöl hattından Lice kırsalına geçmeye çalıştığının değerlendirildiği öğrenildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden ise 1 adet keskin nişancı tüfeği Zagros, 2 adet M-16, 4 adet Kalaşnikof, bin 270 adet mermi, 2 adet mayın, 9 adet el bombası, 3 adet gece görüş dürbünü, 1 dürbün, 1’i masa 10 adet telsiz, 23 adet şarjör, 2 adet şemsiye ve çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.



BİRİ SÖZDE EYALET SORUMLUSU



Ölü olarak ele geçirilen teröristlerle ilgili yapılan ilk incelemede terör örgütü PKK'nın sözde Dersim eyaleti sorumlusu "Dersim Ferhat" kod adlı Burak Aydemir olduğu tespit edilirken, 2’sinin daha örgüt içerisinde sözde üst düzey görevde olabileceğinin değerlendirildiği edinilen bilgiler arasında yer aldı.

