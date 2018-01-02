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7 aylık hamile kadın intihar etti

Denizli'nin Çal ilçesi Süller Mahallesi'nde 8 ay önce evlenen 7 aylık hamile Rukiye K.K. (35), evde kimsenin olmadığı sırada kendini av tüfeğiyle vurarak yaşamına son verdi

7 aylık hamile kadın intihar etti

Denizli'nin Çal ilçesi Süller Mahallesi'nde 8 ay önce evlenen 7 aylık hamile Rukiye K.K. (35), evde kimsenin olmadığı sırada kendini av tüfeğiyle vurarak yaşamına son verdi

02 Ocak 2018 Salı 11:56
7 aylık hamile kadın intihar etti
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OLAY, Süller Mahallesi'nde dün meydana geldi. 8 ay önce evlenen Rukiye K.K., evde kimsenin olmadığı sırada kendini av tüfeğiyle başından vurdu. Eve gelen eşi, Rukiye K.K.'nın kanlar içinde buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Rukiye K.K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Rukiye K.K.'nin cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma, karnındaki bebeği de kurtarılamayan Rukiye K.K.'nin intiharıyla ilgili soruşturma başlattı. Genç kadının neden canına kıydığının araştırıldığı belirtildi.

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DenizliÇalSüller Mahallesiİntihar
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