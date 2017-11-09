EDİNİLEN bilgiye göre Kayseri-Malatya karayolundaki uygulama noktasında Narkotik ve KOM Şube ekipleri tarafından bir tır durdurularak dorsesinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda karton kutuların içinden 69 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Tır sürücüsü Y.Y. ile araçta bulunan F.Ö.'nün gözaltına alındığı ve haklarında işlem başlatıldığı bildirildi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.