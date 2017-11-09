EDİNİLEN bilgiye göre Kayseri-Malatya karayolundaki uygulama noktasında Narkotik ve KOM Şube ekipleri tarafından bir tır durdurularak dorsesinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda karton kutuların içinden 69 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Tır sürücüsü Y.Y. ile araçta bulunan F.Ö.'nün gözaltına alındığı ve haklarında işlem başlatıldığı bildirildi.