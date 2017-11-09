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69 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kayseri-Malatya karayolunda Narkotik ve KOM Şube ekiplerinin bir tırda yaptığı aramalarda 69 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi

69 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kayseri-Malatya karayolunda Narkotik ve KOM Şube ekiplerinin bir tırda yaptığı aramalarda 69 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi

09 Kasım 2017 Perşembe 13:03
69 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi
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EDİNİLEN bilgiye göre Kayseri-Malatya karayolundaki uygulama noktasında Narkotik ve KOM Şube ekipleri tarafından bir tır durdurularak dorsesinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda karton kutuların içinden 69 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Tır sürücüsü Y.Y. ile araçta bulunan F.Ö.'nün gözaltına alındığı ve haklarında işlem başlatıldığı bildirildi. 

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Anahtar Kelimeler:
KayseriMalatyaKomKaçak Sigara
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