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680 bin öğrenciye af geliyor!

YÖK Başkanvekili Prof. Dr. Mehmet İsmail Safa Kapıcıoğlu, çeşitli sebeplerle üniversitelerden ilişiği kesilen, her düzeyde eğitim alan öğrencilere af imkanı getiren düzenlemenin, yaklaşık 680 bin kişiyi ilgilendirdiğini söyledi.

680 bin öğrenciye af geliyor!

YÖK Başkanvekili Prof. Dr. Mehmet İsmail Safa Kapıcıoğlu, çeşitli sebeplerle üniversitelerden ilişiği kesilen, her düzeyde eğitim alan öğrencilere af imkanı getiren düzenlemenin, yaklaşık 680 bin kişiyi ilgilendirdiğini söyledi.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 08:12
680 bin öğrenciye af geliyor!
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, "Vergi ve prim borçlarının  yapılandırılması, emeklilere Ramazan ve Kurban bayramları öncesi ikramiye  ödenmesi, imar barışı, yaşlılık aylığının 500 liraya çıkarılması, genç  girişimcilere Bağ-Kur desteği, üniversitelerden kaydı silinenlere af" gibi  düzenlemeleri de içeren kanun tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul  edildi.

YÖK Başkanvekili Kapıcıoğlu, öğrenci affıyla ilgili bilgilendirmede  bulundu.

Terör hariç çeşitli sebeplerle üniversitelerden ilişiği kesilen her  düzeyde eğitim alan öğrencilere af imkanı getirildiğini belirten Kapıcıoğlu,  bundan önce 2014 yılında yapılan aftan 13 bin 365 kişinin yararlandığını ve  bunlardan 2 bin 224 öğrencinin mezun olduğunu bildirdi.

Kapıcıoğlu, şu açıklamalarda bulundu:

"1981’den bu yana değişik defalarla 13 defa öğrenci affı yapılmış.  Bunlardan yararlananların toplam sayısı 354 bin 992. Bunlardan mezun olanların  sayısı da 149 bin. Yani yüzde 42'lik bir başarı oranı var.

Genel hatlarıyla söylersek şu an ön lisan, lisans ve lisans üstü  normal eğitimde olup da üniversiteyle ilişkisikesilen öğrenci sayısı yaklaşık  500 bin civarında. Açık öğretim ve uzaktan öğretim sayılarını da eklediğimizde bu  680 bini buluyor."

YÖK Başkanvekili Kapıcıoğlu, düzenlemenin her düzeydeki lisansüstü  eğitimi de kapsadığını; tıpta uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık gibi çeşitli  sebeplerle ayrılan öğrenciler ile lisansüstü öğrencileri de kapsadığını belirtti.

Kapıcıoğlu, düzenlemede, geriye dönük bir sınır olmadığını, başlangıç  tarihi öngörülmediğini kaydetti.

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