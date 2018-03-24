Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alanya - Antalya Hava Durumu - 25 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Skandal pahalıya patladı! Reklam veren de Facebook'u sildi
Skandal pahalıya patladı!
Kanserin ilk üç nedeni sigara obezite ve güneş
Kanserin ilk üç nedeni sigara...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 24 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...

643 milyonluk zimmet vurgununa 10 tutuklama

Şırnak'ta, Maliye Bakanlığı'nca Beytüşşebap Mal Müdürlüğü'ne gönderilen toplam 643 milyon lirayı, usulsüz ve sahte ödeme emri belgesiyle, İlçe Emniyet Müdürlüğü adına açtığı hesaba aktarıp vurgun yapan eski polis memuru Selahattin K.'nin verdiği bilgilerle gözaltına alınan 28 kişiden 10'u tutuklandı. Eski polis memuru Selahattin K. de soruşturma kapsamında tutuklanmıştı

643 milyonluk zimmet vurgununa 10 tutuklama

Şırnak'ta, Maliye Bakanlığı'nca Beytüşşebap Mal Müdürlüğü'ne gönderilen toplam 643 milyon lirayı, usulsüz ve sahte ödeme emri belgesiyle, İlçe Emniyet Müdürlüğü adına açtığı hesaba aktarıp vurgun yapan eski polis memuru Selahattin K.'nin verdiği bilgilerle gözaltına alınan 28 kişiden 10'u tutuklandı. Eski polis memuru Selahattin K. de soruşturma kapsamında tutuklanmıştı

24 Mart 2018 Cumartesi 16:17
643 milyonluk zimmet vurgununa 10 tutuklama
banner404

BEYTÜŞŞEBAP İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde, 2015-2017'de polis memuru olarak görev yapan Selahattin.K.'nin, kurum mutemetliği yaptığı süre içerisinde, usulsüz ve sahte ödeme emri belgesiyle toplam 643 milyon lirayı değişik zamanlarda başka bir banka hesabına aktardığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Selahattin K.'nin, 12 Mart'ta polis tarafından yakalandıktan sonra yapılan sorgusunun ardından, Şırnak merkezli 11 ilde yürütülen operasyon kapsamında, aralarında Mal Müdürlüğü görevlileri ve kamu görevlilerinin de olduğu 28 kişi, 'zimmet', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'resmi evrakta sahtecilik', 'suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak, yönetmek' ve bağlantılı suçlardan gözaltına alındı.
'EN BÜYÜK ZİMMET OLAYI'
 
Emniyet yetkilileri, olayın, Cumhuriyet tarihinin en büyük zimmet olayı olarak kayıtlara geçtiğini belirtti. Vurgunla bağlantısı olan şüpheliler, Şırnak Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade veren şüpheliler, daha sonra tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Burada da ifade veren sanıklardan 18'i adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 10 kişi de tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 
MUTEMET OLARAK GÖREVLİYKEN VURGUN YAPTI
 
Beytüşşebap İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevliyken terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alınan ve daha sonra iade edilen polis memuru Selahattin K.'nin, Maliye Bakanlığı'nca Beytüşşebap Mal Müdürlüğü adına gönderilen 643 milyon lirayı, herhangi bir izin almadan yasalara aykırı olarak İlçe Emniyet Müdürlüğü adına açılan başka bir hesaba aktardığı belirlenmişti. Emniyette mutemet olarak görev yapan Selahattin K.'nin işlem için gittiği Şırnak merkezdeki banka şubesinde görevli, bu miktardaki paranın 17 bin nüfuslu Beytüşşebap için ödenek olarak ayrılmasından şüphelenmişti. İşlem hemen durdurularak Beytüşşebap Emniyet Müdürü'ne haber verilmişti. Selahattin K., bu sırada kaçmıştı. Daha önce 7 milyon liralık vurgun yaptığı belirlenen polis memuru Selahattin K., Şırnak Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yakalanıp, gözaltına alınmıştı. Şüpheli, sorgusunun ardından tutuktlanmıştı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
şırnakMaliye BakanlığıMal Müdürlüğü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Otobüs tacizcisinin yüzsüz savunması: Sakinleştirmek için tokat attım
Otobüs tacizcisinin yüzsüz savunması: Sakinleştirmek için tokat attım
Kocasının vurduğu hamile kadın bitkisel hayata girdi, bebeği öldü
Kocasının vurduğu hamile kadın bitkisel hayata girdi, bebeği öldü
Oto yıkamacıya erkek çocuğu tacizden 17.5 yıl hapis
Oto yıkamacıya erkek çocuğu tacizden 17.5 yıl hapis

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim