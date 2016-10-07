628 terörist öldürüldü

Açıklama şöyle devam etti:
“Çukurca operasyon bölgesinde icra edilen hava harekatında BTÖ açısından çok önemli olan Zengil Tepe'de 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Hemen ardından Accuracy nişancısı atışı ile Zengil Tepe'de 1 terörist daha etkisiz hale getirilmiştir. Çukurca Çilekli Tepe'de iki dün ve bugün çıkan çatışmada öldürülen ancak kayda girmeyen 5 teröriste ait ceset, bugün 1’nci Komando Tugay unsurlarınca arazide bulunmuştur. Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Bahri Uçuş Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı toplam 21 oldu. 30 Ağustos 2016’dan bu yana Çukurca’da toplam 254; Hakkari genelinde toplam 374 terörist etkisiz hale getirildi.”
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