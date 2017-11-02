61 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

EDİNİLEN bilgiye göre, Çankaya ilçesi 50. Yıl Mahallesi'nde bulunan bir müstakil evde yaşayan 61 yaşındaki İsmail Soytemiz’den birkaç gündür haber alamayan komşuları sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri kapının kilitli olduğunu görünce itfaiye ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kapıyı kırarak açtı. Kapı açıldıktan sonra içeri giren sağlık ekipleri Soytemiz’in cansız bedeni ile karşılaştı. Soytemiz’in öldüğünü duyan komşuları şaşkınlığını gizleyemedi.

İsmail Soytemiz’in komşuları, iki oğlunun olduğunu, bir oğlunun Muğla’da diğer oğlunun da Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde yaşadığını söyleyerek, “Onlara da haber verdik yola çıktılar geliyorlar” dedi.

Soytemiz’i en son iki gün önce gördüğünü belirten başka bir mahalle sakini de, “Çalışıyor, işe gidiyor sandım. Buradaki park güvenlikçileri de biz İsmail ağabeyi uzun süredir göremiyoruz dediler. Kömür alacaktı bana çok iyi adamdı. Çöp dökmeye çıkardım. Oda buraları süpürürdü sohbet ederdik. Bana bir gün, ‘Sana yine kömür alacağım' dedi. Bir kez kömür almıştı bana ve benden parasını almadı istemedi” diye konuştu.

Polis ekiplerinin yaptıkları incelemenin ardından şahsın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.