60 milyona mal olan stat, sonunda hazır

İZMİR Büyükşehir Belediyesi ve Tire Belediyesi işbirliğiyle kente kazandırılan 15 bin kişilik Tire Stadı görücüye çıktı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, çimlendirme çalışmaları tamamlanan yeni stadın iki ay içinde maçlara ev sahipliği yapmaya hazır olacağını açıkladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Tire Belediyesi'nin işbirliğiyle UEFA standartlarında inşa edilen 15 bin seyirci kapasiteli Tire Stadı'nda artık sona yaklaşıldı. Yaklaşık 60 milyon TL'yi bulan maliyetinin yüzde 75'i Büyükşehir, yüzde 25'i Tire Belediyesi tarafından karşılanan kentin yeni stadı, spor basınının temsilcilerini ağırladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve Tire Belediye Başkanı Tayfur Çiçek, misafirlere stadın son durumu hakkında bilgi verdi. Yeşil çimler arasında topla ilk paslaşmayı da iki başkan yaptı.

İKİ AY SONRA MAÇLAR BAŞLAYACAK

Başkan Aziz Kocaoğlu, verdikleri maddi destekle bugünkü haline gelmesini sağladıkları Tire Stadı'nı birkaç ay içinde hizmete açacaklarını belirterek, "Bildiğiniz gibi önce Bornova Belediyesi'yle birlikte Doğanlar Stadı'nı yaptık. O stadın ambiyansı Göztepe'nin Süper Lig'e çıkmasını sağladı. İlavelerle 9 bin kişilik kapasiteye çıkardığımız Doğanlar Stadı, İzmir futbolu için ekmek ve su kadar önemli bir ihtiyacı karşıladı. Tire Stadı da aynı şekilde 2 ay sonra müsabaka yapılabilecek noktaya gelecek. İsteyen İzmir kulüpleri burada maçlarını oynayabilirler. Aynı zamanda Küçük Menderes'te çok ciddi bir nüfus ve sporsever hemşehrilerimiz yaşıyor" dedi.

Tire Belediye Başkanı Tayfur Çiçek ise yaptıkları protokole göre stat inşaatının maliyetinin yüzde 75'inin Büyükşehir, yüzde 25'inin Tire Belediyesi tarafından karşılandığını, arsanın da Tire Belediyesi'nin mülkü olduğunu söyledi.

GECE GÜNDÜZ MESAİ YAPILIYOR

Yaklaşık 200 personelin çalıştığı statta çalışmalar sabahın erken saatlerinde başlayıp gece geç saatlere kadar sürüyor. Stadyumun betonarme imalatlarının ardından tribünlerin inşaatı da tamamlandı ve çatı iskelelerinin montajı bitirildi. Soyunma ve hakem odaları, medya alanı ve sporcu çıkış tünellerinde PVC kaplama yapıldı. Stat içindeki mekanik tesisat ve elektrik tesisatı, tamamlanan tribünlerde ise aydınlatma ve ses sistemi kurulumu gerçekleştirildi. Altyapı çalışmaları ve çim alt katmanlarının yapıldığı zemine drenaj boruları da monte edildikten sonra başlayan çimlendirme çalışmaları geçtiğimiz haftalarda tamamlandı. Sadece çimlendirme çalışması 1,2 milyon TL'ye mal olurken stadın yanındaki 29 bin metrekarelik yeşil alana ise antrenman sahası ve koşu parkurlarının yapılacağı bildirildi.