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20 Ekim 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
20 Ekim Günlük Burç Yorumu
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60 milyona mal olan stat, sonunda hazır

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Tire Belediyesinin inşa ettiği Tire Stadı tamamlandı. Stat, iki ay içinde maçlara ev sahipliği yapmaya başlayacak

60 milyona mal olan stat, sonunda hazır

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Tire Belediyesinin inşa ettiği Tire Stadı tamamlandı. Stat, iki ay içinde maçlara ev sahipliği yapmaya başlayacak

20 Ekim 2017 Cuma 10:07
60 milyona mal olan stat, sonunda hazır
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İZMİR Büyükşehir Belediyesi ve  Tire Belediyesi işbirliğiyle kente kazandırılan 15 bin kişilik  Tire Stadı görücüye çıktı.  İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı  Aziz Kocaoğlu, çimlendirme çalışmaları tamamlanan yeni stadın iki ay içinde maçlara ev sahipliği yapmaya hazır olacağını açıkladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve  Tire Belediyesi'nin işbirliğiyle UEFA standartlarında inşa edilen 15 bin seyirci kapasiteli  Tire Stadı'nda artık sona yaklaşıldı. Yaklaşık 60 milyon TL'yi bulan maliyetinin yüzde 75'i Büyükşehir, yüzde 25'i  Tire Belediyesi tarafından karşılanan kentin yeni stadı, spor basınının temsilcilerini ağırladı.  İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı  Aziz Kocaoğlu ve  Tire Belediye Başkanı  Tayfur Çiçek, misafirlere stadın son durumu hakkında bilgi verdi. Yeşil çimler arasında topla ilk paslaşmayı da iki başkan yaptı.
İKİ AY SONRA MAÇLAR BAŞLAYACAK

Başkan  Aziz Kocaoğlu, verdikleri maddi destekle bugünkü haline gelmesini sağladıkları  Tire Stadı'nı birkaç ay içinde hizmete açacaklarını belirterek, "Bildiğiniz gibi önce  Bornova Belediyesi'yle birlikte Doğanlar Stadı'nı yaptık. O stadın ambiyansı Göztepe'nin Süper Lig'e çıkmasını sağladı. İlavelerle 9 bin kişilik kapasiteye çıkardığımız Doğanlar Stadı,  İzmir futbolu için ekmek ve su kadar önemli bir ihtiyacı karşıladı.  Tire Stadı da aynı şekilde 2 ay sonra müsabaka yapılabilecek noktaya gelecek. İsteyen  İzmir kulüpleri burada maçlarını oynayabilirler. Aynı zamanda Küçük  Menderes'te çok ciddi bir nüfus ve sporsever hemşehrilerimiz yaşıyor" dedi.

Tire Belediye Başkanı  Tayfur Çiçek ise yaptıkları protokole göre stat inşaatının maliyetinin yüzde 75'inin Büyükşehir, yüzde 25'inin  Tire Belediyesi tarafından karşılandığını, arsanın da  Tire Belediyesi'nin mülkü olduğunu söyledi.
GECE GÜNDÜZ MESAİ YAPILIYOR

Yaklaşık 200 personelin çalıştığı statta çalışmalar sabahın erken saatlerinde başlayıp gece geç saatlere kadar sürüyor. Stadyumun betonarme imalatlarının ardından tribünlerin inşaatı da tamamlandı ve çatı iskelelerinin montajı bitirildi. Soyunma ve hakem odaları, medya alanı ve sporcu çıkış tünellerinde PVC kaplama yapıldı. Stat içindeki mekanik tesisat ve elektrik tesisatı, tamamlanan tribünlerde ise aydınlatma ve ses sistemi kurulumu gerçekleştirildi. Altyapı çalışmaları ve çim alt katmanlarının yapıldığı zemine drenaj boruları da monte edildikten sonra başlayan çimlendirme çalışmaları geçtiğimiz haftalarda tamamlandı. Sadece çimlendirme çalışması 1,2 milyon TL'ye mal olurken stadın yanındaki 29 bin metrekarelik yeşil alana ise antrenman sahası ve koşu parkurlarının yapılacağı bildirildi.

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