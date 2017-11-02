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60 kişi hakkında yakalama kararı çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 14 ilde operasyon başlatıldı

60 kişi hakkında yakalama kararı çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 14 ilde operasyon başlatıldı

02 Kasım 2017 Perşembe 09:33
60 kişi hakkında yakalama kararı çıktı
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İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube  Müdürlüğü ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'taki bazı  yazışmaların çözümlenmesi üzerine 60 kişi hakkında alınan gözaltı kararı  doğrultusunda operasyon başlattı.
İstanbul merkezli 14 ilde yürütülen operasyon kapsamında bazı  şüphelilerin gözaltına alındığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Emniyet MüdürlüğüFetullahçı Terör ÖrgütüParalel Devlet Yapılanması
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