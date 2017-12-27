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6 kişilik aile sobadan zehirlendi

Düzce’de meydana gelen olayda 6 kişilik Suriyeli aile sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi

6 kişilik aile sobadan zehirlendi

Düzce’de meydana gelen olayda 6 kişilik Suriyeli aile sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi

27 Aralık 2017 Çarşamba 11:39
6 kişilik aile sobadan zehirlendi
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OLAY sabaha karşı Uzunmustafa Mahallesi 817. Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sabah erken saatlerde yarı baygın halde uyanan Suriye uyruklu baba Jalal Al Samreg, yoğun kokuyu hissedince yakınlarına haber verdi. Samreg’in yakınları hemen 112 Acil Servisi’ni aradı. Eve giden sağlık ekipleri baba Jalal Al Samreg (43), anne Hafyaa Al Samreg (35), çocuklar Asın Al Samreg (11), Abbas Al Samreg (7), Huseyin Al Samreg (9) ve Noralhuda Al Samreg’i (6) baygın halde buldular. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 6 kişilik ailenin tedavisine başlandı. Karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edilen 6 kişinin tedavileri sürüyor. 

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DüzceKarbonmonoksit GazıSobaHafyaa Al SamregJalal Al Samreg
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