6. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

OLAY Muhittin Mahallesi Bağlariçi 1. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, apartmanın 6'ncı katında yaşayan N.E. (11) adlı kız çocuğu henüz belirlenemeyen bir nedenle daire penceresinden beton zemine düştü. Küçük kızın düştüğünü görenler 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğu ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. N.E. Çorlu Devlet Hastanesi Acil Servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ile Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği ekipleri de apartman çevresinde ve kız çocuğunun düştüğü dairede inceleme yaptı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.