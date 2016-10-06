6 FETÖ tutuklaması

06 Ekim 2016 Perşembe 09:02
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kısa süre önce gözaltına alınan çeşitli çeşitli meslek gruplarından 24 kişi, sağlık kontrolü için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği'ne getirildikten sonra nöbetçi Sulh Ceza mahkemesine çıkarıldı. Şüphelilerden Fetullah Erdoğan, Erdoğan Yıldız, İdris Arslan, Adem Aykutluğ, Alemdar Koçak ve Ali Topal tutuklandı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.