6 FETÖ tutuklaması

Kayseri'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheliden 6'sı sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. 18 şüpheli ise denetimli serbestlik ve yurt dışı çıkış yasağı kararıyla serbest bırakıldı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kısa süre önce gözaltına alınan çeşitli çeşitli meslek gruplarından 24 kişi, sağlık kontrolü için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği'ne getirildikten sonra nöbetçi Sulh Ceza mahkemesine çıkarıldı. Şüphelilerden Fetullah Erdoğan, Erdoğan Yıldız, İdris Arslan, Adem Aykutluğ, Alemdar Koçak ve Ali Topal tutuklandı.



