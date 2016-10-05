6 çocuk annesi kayıp

Sema Vural’ın eşi Osman Vural, eşinin hastalığı nedeniyle köy muhtarıyla birlikte Cide ilçesine hastaneye gittiğini ve tedavisinin ardından bir yakının yanında kalacağını belirterek, geri dönmediğini söyledi. Osman Vural, eşinin hayati tehlikesinden şüphe ettiklerini ifade ederek, “Eşim 21 Eylül’den beridir kayıp. Her yerde aradık fakat kendisinden bir haber alamadık. 2’si evli 6 çocuğumuz var” dedi.
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