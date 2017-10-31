EDİNİLEN bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Büyükkazanlı ile Çiftçiler kırsal mahalleleri arasında uygulama yapan jandarma ekipleri, uygulama noktasını görüp geri dönen bir aracın peşine düştü. Viranşehir ilçesi istikametine kaçarken durdurulan S.O. yönetimindeki araçta yapılan aramada 6 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Araç sürücüsü gözaltına alınırken ele geçirilen sigaraların piyasa değerinin yaklaşık 30 bin lira olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.