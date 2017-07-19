6 aylık bebeğin feci ölümü

OLAY, Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Akkaya Köyü Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre 3 çocuk annesi Ayşe A. 6 aylık bebeği Cemil’i yatağın üzerinde uyutarak tarlaya çalışmaya gitti. Bir süre sonra eve gelen Ayşe A.’nın kardeşi Sedat S. odaya girdiğinde yeğenini iki yatağın arasına sıkışmış vaziyette buldu. Yeğenini sıkıştığı yerden çıkaran Sedat S. Komşusunun aracı ile yeğenini Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Cemil A. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sırasında evde bulunmayan baba Mevlüt A. ile anne Ayşe A. jandarma ekipleri tarafından karakola götürüldü.

Bebeğin ölümü şüpheli bulunarak otopsi yapılırken, savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.