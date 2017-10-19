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6 aylık asker intihar etti

Gaziantep'in İslahiye İlçesi'nde, 6 aylık asker 20 yaşındaki Memduh Zehir, ağaca bağladığı ipi boynuna geçirip yaşamına son verdi

6 aylık asker intihar etti

Gaziantep'in İslahiye İlçesi'nde, 6 aylık asker 20 yaşındaki Memduh Zehir, ağaca bağladığı ipi boynuna geçirip yaşamına son verdi

19 Ekim 2017 Perşembe 14:07
6 aylık asker intihar etti
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OLAY, dün gece geç saatlerde 106'ncı Topçu Alay Komutanlığı'nda meydana geldi. Ağrı'nın Patnos İlçesi nüfusuna kayıtlı olan 6 aylık asker, iddiaya göre, birliğin bahçesindeki ağaca ip bağladıktın sonra boynuna geçirip intihar etti. Silah arkadaşları tarafından ağaçta asılı halde bulunan Zehir için revire haber verildi. Revir görevlileri tarafından yapılan incelemene hayatını kaybettiği belirlenen Memduh Zehir'in cenazesi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na getirildi. 

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Anahtar Kelimeler:
GaziantepIslahiyeMemduh ZehirAğrı
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