6 aylık asker intihar etti

OLAY, dün gece geç saatlerde 106'ncı Topçu Alay Komutanlığı'nda meydana geldi. Ağrı'nın Patnos İlçesi nüfusuna kayıtlı olan 6 aylık asker, iddiaya göre, birliğin bahçesindeki ağaca ip bağladıktın sonra boynuna geçirip intihar etti. Silah arkadaşları tarafından ağaçta asılı halde bulunan Zehir için revire haber verildi. Revir görevlileri tarafından yapılan incelemene hayatını kaybettiği belirlenen Memduh Zehir'in cenazesi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na getirildi.
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