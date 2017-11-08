59 kilo eroin ele geçirildi

VAN Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Van'dan batı illerine uyuşturucu sevkiyatının yapılacağı bilgisine ulaşan narkotik polisi, Van-Erciş yolu üzerinde bulunan 1 nolu kamyon garajında park halinde bulunan 65 plakalı bir kamyonda arama yaptı. 'Lisa' isimli dedektör köpeği ile yapılan aramada kamyonun kasasının sırt kısmına gizlenmiş 114 paket halinde 59 kilo 430 gram eroin maddesi ele geçirildi. Kamyon ve eroin paketlerine el konulurken, olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı. Konuyla ilgili tahkikatın devam ettiği belirtildi.