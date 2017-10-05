56 kök Hint keneviri yakalandı

EDİNİLEN bilgiye göre, Düzce İl Jandarma Komutanlığınca; bir şahsın Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Gölormanı Köyü nde esrar imal ettiği ihbarı üzerine operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda şahsın ev ve eklentileri ile Yılankaya mevkisindeki ormanlık alanda toplam (56) kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Yakalanan şüpheli hakkında adli tahkikata başlatıldı.

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