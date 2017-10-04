52 kilo eroin, 5 kilo metamfetamin ele geçirildi

Uyuşturucuya ve uyuşturucu yüklü araca el koyup araç şoförünü göz altına alan ekiplerin uyuşturucunun sahibi ve alıcısına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Yapılan aramada 103 paket içerisinde 52 kilo 120 gram eroin ile 5 paket içerisinde 5 kilo 22 gram metamfetamin uyuşturucu ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünün hassas burunlarından kadrolu 2 narkotik köpeğinin de katıldığı arama çalışmalarında, aracın bagajına Şila isimli köpeğin tepki verip tırmalaması üzerine ekipler bagajı açarak arama yaptı.

VAN Narkotik ekipleri tarafından dün gece saat 22.30 sıralarında Van Bostaniçi Mahallesi'nde şüphe üzerine 65 plakalı bir Citroen marka binek Otomobil durdurularak içerisinde arama yapıldı.

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