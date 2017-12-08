50 kişi kahvehane bastı

ZONGULDAK'TA A.Ç. ile B.U. öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle tartıştı. A.Ç., akşam saatlerinde yaklaşık 50 kişi ile B.U.'nun çalıştığı Alaplı Belediyesi binasının yakınındaki kahvehaneye geldi. İçerideki sandalye ve masaları tekmeleyen grup, pencerenin camlarını kırdı. Çıkan arbedede kırılan camların üzerine düşmesi sonucu bir kişi hafif yaralandı.
Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Polis, her iki taraftan birçok kişiyi gözaltına aldı.
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