5 subay FETÖ itirafçısı oldu

KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Silahlı Terör Örgütü üyesi ve yöneticisi olmak suçlarından 2 binbaşı, 2 yüzbaşı, 5 teğmen ve 13 astsubay hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan subaylardan 5'i örgüt üyesi olduğunu kabul ederek itirafçı oldu. itirafçı olan 5 kişinin vermiş olduğu ifadeler doğrultusunda, TSK’da, FETÖ’ye yönelik yeni operasyonların düzenleneceği öğrenildi.
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