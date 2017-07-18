5 şirkete FETÖ operasyonu

GAZİANTEP Valiliği’nden yapılan açıklamada, operasyon düzenlenen şirketlerde örgüt mensuplarına verilen tablo şeklindeki kıtmir duası ve 1’er dolarlık 11 banknot ile doküman ele geçirildiği kaydedildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden birinin adli kontrol şartıyla salıverildiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:



"İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince ilimizde FETÖ/PDY Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına finans sağlayan şahıs ve bu şahıslara ait 5 şirkete yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir. Operasyon kapsamında şahısların şirket ve adreslerinde yapılan aramalarda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yapılan aramalarda FETÖ/PDY örgütü tarafından örgüt içerisinde önemli konumdaki üst düzey örgüt mensuplarına verilen tablo şeklinde 1 adet kıtmir duası, 1 adet lale figürü, 1 Dolarlık banknotlar halinde 11 adet ABD Doları, çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirilmiştir. Yakalanan şahısların adli mercilere sevki neticesinde şüphelilerden 1’i adli kontrol kaydı ile serbest bırakılmış, 3’ü tutuklanmıştır."