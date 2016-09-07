5 PKK’lı terörist öldürüldü

KONUYA ilişkin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, "48. Hudut Tugay Komutanlığı tarafından, 06 Eylül 2016 tarihinde Şırnak Kuyutepe Üs Bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensupları ile beraber 6 Kaleşnikof piyade tüfeği ve 10 el bombası ele geçirilmiştir" denildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.