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5. Murat Av Köşkü'nün duvarlarını sıvayıp somona boyadılar

Marmara Üniversitesi kampüsündeki 5. Murat'a ait Av Köşkü hamamındaki restorasyon tepkilere neden oldu. Duvarlarına sıva yapılıp somon rengine boyanan tarihi yapıya, klima takıldı

5. Murat Av Köşkü'nün duvarlarını sıvayıp somona boyadılar

Marmara Üniversitesi kampüsündeki 5. Murat'a ait Av Köşkü hamamındaki restorasyon tepkilere neden oldu. Duvarlarına sıva yapılıp somon rengine boyanan tarihi yapıya, klima takıldı

28 Ekim 2017 Cumartesi 09:56
5. Murat Av Köşkü'nün duvarlarını sıvayıp somona boyadılar
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İSTANBUL'DA  Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsünde bulunan Osmanlı Padişahı V. Murat'a ait Av Köşkü hamamındaki restorasyon eleştirilere neden oldu. 19'uncu yüzyıldan kalma V. Murad Av Köşkü'nün hamamı, restorasyon sonrası tanınmaz hale geldi. Tarihi taş yapının tavanı cam, zemini parke kaplandı. Duvarlarına sıva yapılıp somon rengine boyandı. Tarihi yapıya bir de klima takıldı.

Kadıköy'de 1864'te yapılan V. Murat Av Köşkü hamamı, köşkten geriye kalan tek kalıntıydı.  Marmara Üniversitesi, restorasyondan sonra hamamın sanat merkezi olarak kullanılacağı duyurmuştu.

TEPKİ ÇEKEN RESTORASYON

Üniversite yönetiminin "Üniversitemiz, büyük oranda yıkık ve kullanılamaz durumdaki V. Murat Av Köşkü tarihi hamamın restorasyonuna yönelik,  İstanbul Valiliği İl Özel İdaresi ile işbirliği yaparak projelendirme çalışmalarını bitirmiştir. Restorasyona yönelik 03.03.2014 tarihinde yer teslimi yapılmasıyla çalışmalara başlanılmıştır" diyerek duyurduğu projede hamamın betonarme görünümlü dışı sıvanıp boyanmış bir binadan farksız yorumu yapılan yeni hali bazı vatandaşların tepkisine yol açtı.

Tarihi yapının yeni halini yorumlayan Kadıköylü mimar ve araştırmacı  Arif Atılgan ise şunları kaydetti:

HORASAN DUVARI: Eski fotoğrafta Horosan harcı ile o zamanın klasik taşlarıyla örülmüş duvarlar vardı. Bir kere mevcutta kalan duvarları tamir edip onarım yapmaları eksik tarafları da aslına uygun şekilde yapmaları lazımdı. 'Aynı duvarı öremedik' deseler bile kalan tarihi duvarı bir güzel restore edip göstermeleri lazımdı.

AYDINLATMA: Restorasyon sırasında binaya çatı fenerleri yapmışlar, aydınlatma için. Aslında yatık kubbe şeklinde aydınlanma delikleri vardı bu da çok yanlış. Çatısını camekanla kapatmaları da berbat. Sanki oraya tek katlı yeni bir bina yapılmış gibi.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA GELDİ: PROJEYE BAĞLI KALDIK

Marmara Üniversitesi (MÜ) Rektörlüğü, 5. Murat Av Köşkü tarihi hamamının restorasyonunun projeye bağlı kalınarak tamamlandığını açıkladı.

MÜ Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, restorasyon çalışmalarının 20 Ocak 2014 tarihinde  İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından yapılarak 27 Ocak 2014 tarihinde Yüklenici ARM Mimarlık Peyzaj İnş. Rest. San. Tic. Ltd. Şti. ile sözleşmeye bağlandığı belirtildi.

Restorasyonun ilerleyen sürecinde  İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının, iş artışına ihtiyaç duyulduğunu belirterek kalan kısmın üniversite bütçesinden karşılanmasını istediği kaydedilen açıklamada, bunun üzerine başkanlığa yazılan 19 Ekim 2015 tarihli yazıyla söz konusu işin tamamlanabilmesi için ikmal ihalesine çıkılacağının belirtildiği ve ihale dosyasının istendiği belirtildi.

İlgili yazıyla  İstanbul 5 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmış olan rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri ile  İstanbul Teknik Üniversitesinden alınmış olan statik raporun MÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına teslim edildiği aktarılan açıklamada, şular kaydedildi:

"Üniversitemizce 3 Mayıs 2016 tarihinde ikmal ihalesi yapılarak 27 Mayıs 2016 tarihinde yüklenici ARM Mimarlık Peyzaj İnş. Rest. San. Tic. Ltd. Şti. ile sözleşmeye bağlanmıştır. Restorasyon çalışmaları 25 Ekim 2016 tarihinde tamamlanarak İdaremizce teslim alınmıştır. Büyük oranda yıkık ve kullanılamaz durumda bulunan V. Murat Av Köşkü tarihi hamamının restorasyonunda  İstanbul 5 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca onaylanmış projeye bağlı kalınmış ve tüm çalışmalar bu doğrultuda tamamlanmıştır."

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